Украина планирует прививать от коронавируса по два млн человек в неделю

Киев, 21 декабря. Власти Украины надеются, что система здравоохранения страны сможет вакцинировать от COVID-19 по два млн украинцев в неделю. Об этом говорится в национальном плане вакцинации.

Национальный план Украины по вакцинации составлялся при участии специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (UNICEF), заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.

«Это должен быть очень четкий план вакцинации, где нет никаких мелочей. Который четко и пошагово отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть», — пояснил он.

Первыми вакцину получат граждане из зоны риска. Речь идет о медицинских работниках, военных, педагогах и пожилых людях. Прививать по два млн украинцев в неделю удастся при условии привлечения всех систем здравоохранения, передает RT.

Украинские власти также планируют включить в план вакцинации жителей Донбасса и проживающих в Крыму соотечественников. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.