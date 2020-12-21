Госдума рассмотрит инициативу о развитии автотуризма в России

Москва, 21 декабря. Законопроект о модернизации автомобильного туризма в кратчайшие сроки внесут в Госдуму России. Его необходимость обусловлена растущей популярностью подобных путешествий.

Внимание на это обратила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным. Инициатива подразумевает запуск кампании по развитию автотуристических направлений с привлечением внебюджетного финансирования. По словам политика, такой способ передвижения импонирует россиянам из-за материальной доступности, особенно на фоне пандемии коронавируса.

«Этот интерес надо подкрепить улучшением сервиса, развитием экскурсионных программ, которые регионы могут предложить автотуристам», — добавили в пресс-службе комитета.

Ранее МЧС призвало соотечественников, которые планируют активно провести отпуск в новогодние праздники, уведомить ведомство о своих планах в целях безопасности. Сообщить о маршрутах обязаны как компании, так и самостоятельные путешественники.