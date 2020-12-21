Полузащитник ЦСКА Влашич стал лучшим игроком года в России

Москва, 21 декабря. Завершилось голосование за звание лучшего игрока России 2020 года. Победителем стал хорватский футболист ЦСКА Никола Влашич.

Хавбек московского клуба набрал 251 балл. В тройку призеров вошли полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который ранее выступал за «Локомотив», а также игрок «Спартака» Роман Зобнин. Премия была организована изданием «Спорт-Экспресс». В голосовании принимали участие тренеры, журналисты газеты, менеджеры и болельщики.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистов России в 2020 году. Кроме того, тренер не исключил возможности возвращения голкипера в национальную команду для выступления на грядущем чемпионате Европы, пишет RT.