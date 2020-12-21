Депутаты Госдумы готовят закон о «зарплатах» для родителей детей до 18 лет

Москва, 21 декабря. «Справедливая Россия» предложила ввести ежемесячные выплаты для родителей несовершеннолетних детей. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин в соцсетях.

Инициатива вызвала активное обсуждение среди общественности. Предложение уже поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, представитель Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет, отметил Шеин.

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — вспомнил депутат.

Власти Франции уже практикуют «зарплаты» для родителей несовершеннолетних детей. Эта мера смогла спасти страну от демографического кризиса.

Федеральное агентство новостей писало об инициативе членов Совета Федерации, связанной с детскими выплатами. В список на получение пособия на ребенка от трех до семи лет могут включить опекаемых детей.