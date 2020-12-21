Киев, 21 декабря. Верховная рада приняла закон украинского лидера, который обязывает операторов сотовой связи хранить и записывать данные о телефонных разговорах граждан страны и их перемещениях.

Вместе с этим украинские провайдеры интернета теперь вынуждены хранить данные о посещениях страниц пользователями, а также об их покупках в Сети. Закон прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Украина использует политику «двойных стандартов» в связи с этой ситуацией, по словам Журавко. Он напомнил, что подобный законопроект принимался окружением бывшего президента Виктора Януковича во времена так называемого Евромайдана. Тогда нынешняя украинская верхушка называла его «диктаторским».

Тем не менее в то время закон расширял полномочия силовиков в отношении участников и организаторов беспорядков в Киеве. Сейчас же меры противодействия будут направлены в отношении националистов и противников антироссийской риторики, которые сегодня занимают руководящие посты в стране.

Ранее появилась информация, что почти половина украинцев назвала Зеленского «разочарованием года». Так считает 42% жителей страны.