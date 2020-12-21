Народная милиция ЛНР: Пьяные бойцы ВСУ разнесли кафе в Станице Луганской

Луганск, 21 декабря. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечая годовщину образования своего подразделения, разгромили кафе в Станице Луганской и избили его администратора.

Представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские военные в состоянии алкогольного опьянения в жесткой форме потребовали от администратора заведения продолжить работу после его закрытия. В ходе словесной перепалки произошел конфликт с применением физической силы. В итоге управленец кафе получил телесные повреждения, а заведению был нанесен ущерб на сумму 50 тыс. гривен.

По итогам инцидента были задержаны два солдата ВСУ.

ФАН уже сообщал о том, что ряды украинских военнослужащих пополняются криминальными элементами. Яков Осадчий считает, что такие меры связаны с кадровой нехваткой в ВСУ.