Разин призвал звезд отечественного шоу-бизнеса отказаться от концертов

Москва, 21 декабря. Продюсер Андрей Разин порекомендовал артистам подумать в первую очередь о здоровье людей, а не о своих заработках. Об этом он написал в своем Instagram.

Разин сказал, что отлично понимает нынешнее положение артистов российской эстрады. Но он призвал не провоцировать распространение коронавирусной инфекции путем проведения концертных мероприятий.

Продюсер возмутился поведением звезд эстрады, которые хвастаются в Сети своими концертами и «полными залами». Разин порекомендовал коллегам прислушаться к словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее журналист и критик Сергей Соседов резко осудил жалующихся на жизнь артистов во время пандемии. Он посоветовал продавать свои виллы и яхты, чтобы «выжить».