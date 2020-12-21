Соседи рассказали о второй беременности молодой супруги Петросяна

Москва, 21 декабря. Российский юморист Евгений Петросян в скором времени может снова стать папой. Соседи сообщили, что его молодая жена Татьяна Брухунова беременна во второй раз.

Слухи подтверждаются недавним приездом матери Брухуновой в Москву. Женщина давно намекала о скорой продолжительной поездке в столицу. Во время беседы с соседями она рассказала, что будет помогать дочери в воспитании маленького внука Вагана. Одна из соседок призналась, что теща Петросяна намекнула на скорое рождение второго внука или внучки.

«Она (Татьяна Брухунова — Прим. ФАН) уже второго ребенка собирается рожать», — заявила соседка в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Юморист Евгений Петросян осенью 2018 развелся со своей коллегой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 33 года. Уже в декабре следующего года Петросян тайно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Разница в возрасте между супругами составляет более 40 лет. В марте этого года у пары родился сын, которого назвали Ваган.

В настоящее время Татьяна Брухунова полностью погружена в воспитание маленького сына. Из-за нового статуса ей пришлось временно покинуть должность помощницы юмориста. Недавно Евгений Петросян представил публике свою новую помощницу, которой стала молодая Александра Скобцова. Сотрудница следит за здоровьем и гигиеной артиста, а также сопровождает его на различных публичных мероприятиях. Поклонники не исключают, что в будущем Татьяну Брухунову может ждать судьба бывшей избранницы юмориста Елены Степаненко.