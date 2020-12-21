«Британский» штамм коронавируса впервые зафиксировали в сентябре

Лондон, 21 декабря. Разновидность мутировавшего коронавируса, выявленная в Великобритании, впервые зафиксирована больше трех месяцев назад. Широкое распространение началось в середине ноября.

Такое предположение высказали специалисты Службы общественного здравоохранения Англии. Они в своем заявлении пояснили, что случаи заражения новым штаммом возбудителя COVID-19 регистрировались крайне редко до середины прошлого месяца. Однако после британские врачи в рамках изучения результатов развития эпидемиологической ситуации стали все чаще и чаще выявлять подобные эпизоды заболевания, передает RT.

«Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября», — сообщили в иностранном ведомстве.

Из-за обнаружения «британского» варианта коронавируса ряд стран приняли решение о закрытии въезда для граждан из Соединенного Королевства. Вероятность присоединения к ним России оценили в оперативном штабе. Там отметили, что пока такая возможность не рассматривается.