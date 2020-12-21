Херсон, 21 декабря. Разрушенный речной вокзал в Херсоне привел в ужас бывшего депутата Рады Алексея Журавко. Он сравнил его состояние с текущим положением дел на Украине.

Когда-то речной вокзал в Херсоне принимал круизные лайнеры и теплоходы. Однако сейчас он оброс мусором, а его подземные переходы почти ушли под воду. Создается впечатление, что на месте вокзала прошла разрушительная война. Журавко считает, что в этом виноваты местные власти и руководство Украины в целом.

«Знаете, что самое страшное? Это все уничтожить и поломать! А вот построить или же восстановить и созидать мозгов не хватает!» — возмутился он.

Депутат отметил, что разруха пришла на Украину после победы Евромайдана. Стремление к европейским стандартам уничтожает национальную историю Украины, и теперь украинцам остается только пожинать плоды майданных переворотов, заявил Журавко.

«Да не светит нам никакая Европа! Мы сами свиньи! А, возможно, и хуже свиней! Я уже не говорю за сегодняшнюю украинскую власть и дармоедов-депутатов, которые только и наживаются, грабя народ», — заключил депутат.

Украина в ближайшее время может столкнуться с нехваткой продуктов питания. Специалисты прогнозируют подорожание хлеба, мяса и молока в стране из-за неурожая злаковых и сокращения поголовья крупного рогатого скота.