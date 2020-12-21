Александр Кузнецов присоединился к актерскому касту саги «Фантастические твари»

Москва, 21 декабря. Российский актер Александр Кузнецов улетел на съемки третей части фэнтези-франшизы «Фантастические твари и где они обитают» в Рио-де-Жанейро.

Об этом в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак сообщил режиссер Александр Молочников. Он был огорчен, что Кузнецов отказался от главной роли в его спектакле всего за пару дней до премьеры ради участия в приквеле «Гарри Поттера».

Однако менеджеры актера пока никак не прокомментировали эту информацию. Кузнецов известен зрителям по ролям в фильмах «Кислота», «Содержанки» и «Папа, сдохни».

Студия Warner Bros сообщила, что роль главного злодея в продолжении «Фантастических тварей» исполнит датский актер Мадс Миккельсен вместо Джонни Деппа. Съемки фильма уже стартовали в Бразилии.