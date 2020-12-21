Минтруд РФ может изменить порядок детских выплат

Москва, 21 декабря. Изменения Минтруда РФ коснутся пособий на детей от трех до семи лет. В них могут включить находящихся под опекой детей.

Авторами соответствующей инициативы стали члены Совета Федерации. Они считают несправедливым, что опекаемые дети не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение ежемесячного пособия, передают "Известия".

Министерство труда и социальной защиты РФ может внести изменения в соответствующее постановление, чтобы находящиеся под опекой дети тоже могли претендовать на выплаты. Сейчас инициатива находится на межведомственном согласовании.

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