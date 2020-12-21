Составлен топ-10 проектов Netflix в уходящем году

Москва, 21 декабря. Детский развивающий проект Cocomelon признали лучшим шоу от студии Netflix. Соответствующий рейтинг составлен аналитиками компании Reelgood.

Второе по популярности место занял сериал под названием «Офис». Замыкает тройку нашумевший во всем мире сериал «Ход королевы» о молодой шахматистке. Четвертое и пятое места достались проектам «Король тигров» и «Озарк».

Далее по списку идут драма «Внешние отмели», снятый по комиксам сериал «Академия «Амбрелла», документальный фильм «Неразгаданные тайны» и проект «Кобра». Замыкает рейтинг реалити-шоу «Слепая любовь».

Сервис Netflix ранее показал зрителям видео с чудовищами из сериала «Ведьмак». Из ролика можно узнать историю появления полевика, контракт на которого Геральт подписал в шестой серии первого сезона.