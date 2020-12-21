Юрий Лоза поделился мнением о закрытии телешоу «Дом-2»

Москва, 21 декабря. Российский певец Юрий Лоза иронично ответил на вопрос о том, что он думает о закрытии проекта «Дом-2».

«Дом-2» — российское реалити-шоу, на котором участники выстраивают любовные взаимоотношения. Проект стартовал в мае 2004 года на канале ТНТ. Несколько дней назад правообладатели объявили о его закрытии. Последняя серия шоу выйдет 30 декабря.

Многие российские знаменитости отреагировали на эту новость, среди них и певец Юрий Лоза. Он, комментируя событие, ответил коротко и ясно.

«Если решили закрыть, значит, либо считают, что построили, либо решили, что ничего у сидельцев «Дома-2» при всем желании не получится», — сказал артист.

Недавно бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев также прокомментировал закрытие проекта. Он сказал, что теперь всех «домочадцев» ждет забвение и безденежье из-за их несостоятельности.