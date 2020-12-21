«Тайные мужья» Арзамасовой и женщины Авербуха: что скрывается за свадьбой звезд

Москва, 21 декабря. Звезда сериала «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Новость шокировала фанатов, которые начали вспоминать долгий путь пары к этому дню.

Информация о новом статусе появилась в Instagram Арзамасовой. Девушка разместила на своей странице видеозапись из ЗАГСа, на которой обменивается с 46-летним спортсменом кольцами.

Поклонников новость повергла в шок, они не ожидали, что влюбленные так скоро решат пожениться. Слухи о том, что Авербух встречается с Арзамасовой появились летом этого года. Позже на программе «Вечерний Ургант» влюбленные подтвердили эту информацию.

Тайные «мужья» Арзамасовой

Актрису Елизавету Арзамасову поклонники «выдавали замуж» как минимум два раза. Предположения о том, что сердце «папиной дочки» занято, появились еще во время выхода известного сериала. Первым парнем, связь с которым приписывали Арзамасовой, был Филипп Бледный. Молодой актер в сериале «Папины дочки» сыграл Вениамина (Веника).

Журналисты удостоверились в этой мысли, кода парень появился в клипе на песню Арзамасовой «Я — твое солнце». В 2013 году ходили слухи о том, что молодые люди помолвлены. Поддразнивало и шикарное кольцо на пальце актрисы, которое она не снимала. Однако ожидания были тщетными, Арзамасова несколько раз туманно говорила о своей личной жизни, а Бледного называла лишь хорошим другом и коллегой.

Вторым «любовником» знаменитости, как считали поклонники, являлся актер Максим Колосов. Журналисты и фанаты утверждались в своем мнении после снимков, которые Арзамасова публиковала в своих социальных сетях. Пара на них выглядела счастливой, а теплые объятья красноречиво говорили о возможной искре, которая пробежала между молодыми людьми.

Однако девушка со смехом опровергала эти слухи, намекая на то, что мужчина старше ее на 15 лет, а значит, речи об отношениях быть не может. По ее словам, дружба между мужчиной и женщиной — это нормальное явление, как и любовь к сыновьям, братьям или отцу.

Слухи о романе с Колосовым не долго распространялись, так как на смену пришел более интересный «объект». Фанаты начали говорить о любви Арзамасовой к Родиону Газманову, старшему сыну певца Олега Газманова. Девушку часто видели в компании молодого исполнителя. Вместе они отдыхали за границей. Поклонники заявляли, что пара смотрится гармонично. Но и здесь актриса не открывала всех тайн. Она заявляла, что романтических отношений между ними нет, зато есть пресловутая «дружба».

Впервые Арзамасова подтвердила свои отношения только с Авербухом.

Любимые женщины Авербуха

Фигурист воспламенел первой юношеской любовью еще задолго до рождения «папиной дочки». Безответная любовь к амбициозной фигуристке Марине Анисиной оставила след в душе спортсмена. Однако горевал он недолго, отчаявшись получить благосклонность девушки, он совершил крутой поворот — встал в пару на катке и в жизни с Ириной Лобачевой.

С фигуристкой он познакомился в 1990 году, а с 1992 катался в паре. Свадьбу молодые люди сыграли в 1995 году. Это было пафосное событие, на котором погуляло почти все светское общество.

Почти семь лет молодожены прожили в Соединенных Штатах. Там они усиленно тренировались и выступали на соревнованиях. В 2004 году пара вернулась в Россию, у них появился сын Мартин. Однако этот год стал еще и границей — супруги начали охладевать друг к другу. Авербух систематически изменял своей супруге и Лобачева подала на развод. После этого спортсмену приписывали многочисленные любовные романы со знаменитостями, имена некоторых до сих пор остаются за кадром.

Свою следующую женщину Авербух также нашел на катке во время съемок «Ледникового периода». Мужчине приписывали роман с актрисой, одной из участниц шоу Алисой Гребенщиковой. Поговаривали, что сын, который был рожден после развода Гребенщиковой с мужем, якобы был зачат от фигуриста. Однако возможные любовники резко открестились от слухов о романе, а спортсмен до сих пор говорит о единственном сыне от Лобачевой. Совместные ужины, путешествия и ночевки в одном номере знаменитости объясняли крепкой дружбой, которую зародило шоу.

Новой пассией Авербуха стала «принцесса цирка» Валерия Ланская. Спортсмен неоднократно восхищался талантом девушки, который, вероятно, и подкупил его. В прессе даже появилась информация о том, что пара намерена пожениться. Однако слухи были актуальными всего несколько месяцев. Молодые люди либо разошлись, либо вообще не состояли в романтических отношениях.

В 2013 году на шоу «Ледниковый период» пришла еще одна эффектная женщина, которая сразу завладела вниманием фигуриста. Актриса из сериала «Кармелита» Юлия Зимина по типажу очень похожа на Ланскую. Наблюдатели подмечали якобы излишний трепет Авербуха по отношению к подопечной. Однако, как и в случае с Гребенщиковой, фигурист опроверг все подозрения в связи.

Много лет рядом со спортсменом находится исполнительный директор его продюсерского центра Екатерина Цанава. Женщина берет на себя сложные вопросы по переговорам, поиску спонсоров, организации выступлений. Несколько раз мужчину ловили в компании своей помощницы на отдыхе. Однако Цанаева уже давно замужем, и слухи о возможном романе почти сразу сошли на нет.

Встреча Авербуха с Арзамасовой произошла, когда девушке было всего 15 лет. Она тоже пришла на проект «Ледниковый период» в качестве участницы. Ни о каком романе не было и речи, фигурист был несвободен, а рядом с «папиной дочкой» всегда находилась мама. Однако настоящие «взрослые» отношения между парой завязались много лет спустя.

Эту связь ни Арзамасова, ни Авербух долго скрывать не могли. Несколько месяцев назад они признались в своих чувствах публично. Фигурист заявил, что «на все готов ради своей девушки», а актриса рассказала, что «влюблена в него как кошка». Фанаты подозревали о тайной помолвке знаменитостей, но внезапная свадьба застала врасплох и их.

Поклонники порадовались за светлые чувства пары. Они пожелали им долгой семейной жизни и выразили надежду, что этот союз будет более прочным, чем все остальные.