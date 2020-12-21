Псковские инфекционисты сообщили о выпадении волос у переболевших COVID-19

Псков, 21 декабря. Врачи псковской инфекционной больницы утвердительно ответили на вопрос о выпадении волос у людей, которые перенесли инфицирование коронавирусом.

Медики сообщили, что алопеция является наиболее распространенным последствием COVID-19. Вопрос задала одна из пациенток больницы, которая пожаловалась на появившуюся патологию.

Помимо этого врачи Псковской областной инфекционной больницы порекомендовали при получении второго положительного теста не паниковать. Поскольку вирусовыделение может продолжаться довольно длительное время, заявили специалисты.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что в Псковской области выявлено четыре новых очага COVID-19. Всего в России за сутки выявлено 28 948 случаев, общее число инфицированных по стране достигло 2 848 377, передает RT.