Игривая Волочкова с авоськой на голове показала пышную грудь

Москва, 21 декабря. Балерина Анастасия Волочкова решила вместо вуали надеть на голову сетчатую сумку для продуктов. Головной убор звезды стал дополнением к вечернему платью.

Артистка сделала селфи, сидя на заднем сидении автомобиля. Она приняла привычную позу, немного наклонив голову и подав грудь вперед. После авоськи глаз зрителя невольно перемещается на глубокое декольте Волочковой, которое она с удовольствием продемонстрировала. Из-под синего платья на тонких лямках «выглядывает» черный бюстгальтер.

«Любой предмет можно приспособить по усмотрению», — подписала фото балерина, сопроводив реплику смеющимся смайликом.

Поклонники оценили эксклюзивный способ артистки использовать бытовой предмет не по назначению. Они высмеяли Волочкову и позволили себе нелестные комментарии.

«Патчи закончились, вот и авоську нацепила», — заявил фолловер.

«Первое место по приспособлению предметов у Самбурской, с куриной кожей на лице», — отметил пользователь Сети.

«Грудь похожа на пятую точку Кардашьян», — прокомментировал фото подписчик.

Анастасия Волочкова широко известна своими эпатажными образами и поведением. Профиль в Instagram она превратила в место демонстрации своего тела и роскошной жизни. Балерина часто фотографируется в бикини, сидя на шпагате в разных местах. На ее странице можно найти и снимки в бане или бассейне, где она полностью обнажена.

Звезда поддерживает интригу вокруг своей личной жизни. Она открыто говорит о любви к мужчине, но не раскрывает его личность. Волочкова не показывает поклонникам и лица возлюбленного, на фото изредка можно увидеть лишь его части тела.

Недавно балерина рассказала, почему не хочет выходить замуж. Она призналась, что они с возлюбленным живут своим тихим счастьем и не думают о свадьбе.