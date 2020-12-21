Курс биткоина превысил отметку в 24 тысячи долларов

Москва, 20 декабря. Стоимость биткоина в настоящее время составляет более 24 тысяч долларов. Такой показатель стал рекордным для этой криптовалюты.

Стоимость биткоина во время торговой сессии поднялась на 1,37%, достигнув отметки в 24,18 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 23:42 по московскому времени. Уже в 23:47 криптовалюта выросла еще на 1,49% и составила 24,205 тысячи долларов.

Прошлый исторический максимум был установлен 17 декабря. Тогда стоимость биткоина достигла 23,114 тысячи долларов сразу на нескольких криптобиржах.