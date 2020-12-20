Ушел из жизни выдающийся ульяновский поэт Евгений Ларин

Ульяновск, 20 декабря. Ульяновская область прощается с земляком — поэтом, писателем, журналистом и краеведом Евгением Лариным, сообщает местное СМИ.

Евгений Ларин был членом Союза писателей СССР и Союза писателей России, возглавлял писательское объединение «Слово» города Димитровграда. Его сборники стихов о родном Мелекессе, Димитровграде и России переведены на чувашский, татарский и украинский языки. Сам Ларин также занимался переводом сказок с языков народов России.

Он был почетным гражданином своего города с 1988 года и лауреатом журналистской премии им. М. Ульяновой. В 2007 году писатель был награжден дипломом МГИК за участие в Международном конкурсе детской и юношеской художественной литературы имени А.Н. Толстого.

Недавно стало известно, что из жизни ушел еще один региональный творец — фантаст Роман Арбитман из Саратова. Он был известен под псевдонимом Лев Гурский. Писатель скончался от COVID-19.