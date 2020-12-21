Испания усилит контроль за тестами на COVID-19 от прибывших из Британии

Мадрид, 20 декабря. Прилетевших из Великобритании пассажиров начнут тщательнее проверять на наличие тестов на коронавирус в Испании. Об этом заявили в пресс-центре испанского правительства.

Принятые меры связаны с распространением в Великобритании мутировавшего штамма коронавируса. Все прибывающие из стран риска пассажиры должны предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19. Сам тест должен быть сделан за 72 часа до прибытия на территорию Испании.

Испанские власти призвали страны Евросоюза к принятию согласованных мер относительно рейсов из Соединенного Королевства. В Мадриде считают, что все решения касаемо этого вопроса должны быть совместными.

Несколько стран ранее приостановили авиасообщение с Великобритании. Воздушные границы со страной уже закрыли Германия и Ирландия.