Актриса Прокофьева рассказала об улучшении здоровья онкобольной Заворотнюк

Москва, 20 декабря. Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Об этом заявила подруга и коллега артистки Ольга Прокофьева.

Она одна из немногих, кто знает, как на самом деле чувствует себя Заворотнюк. Актрисы сдружились на съемках сериала «Моя прекрасная няня» и сохранили хорошие отношения. Прокофьева сыграла Жанну Аркадьевну, соперницу главной героини за любовь миллионера Максима Шаталина.

«Мы с Настей дружили очень, когда снимались вместе в сериале «Моя прекрасная няня». Потом мы разбежались. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас сейчас остались хорошие приятельские отношения», — рассказала Прокофьева.

Актриса не вмешивалась в дела семьи подруги после того, как появилась новость о болезни Заворотнюк. По словам артистки, родственники «четко дали понять, что хотят сами справляться со своими проблемами».

«Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг. [...] Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку», — отметила 57-летняя Прокофьева.

Слухи о серьезной болезни Анастасии Заворотнюк начали просачиваться в прессу в 2019 году. В октябре родственники объявили о том, что у актрисы диагностировали тяжелое заболевание, но не уточнили какое. Они тщательно скрывают артистку от глаз прессы и посторонних. Только в середине мая 2020 года семья рассказала, что у «моей прекрасной няни» рак мозга.

Сосед Заворотнюк по коттеджному поселку объявил, что «о Насте можно говорить, как о живом человеке». По его словам, близким удалось остановить болезнь актрисы.