Новый «британский» штамм коронавируса добрался до Италии

Рим, 20 декабря. Распространившийся в Великобритании новый штамм коронавируса обнаружен в Италии. Соответствующую информацию сообщили в итальянском минздраве.

Мутировавший вирус выявили врачи военного госпиталя Челио в Риме. Инфекцию нашли у пациента, который несколько дней назад прибыл из Великобритании вместе со своим партнером. Сейчас оба мужчины и все их окружение находятся на карантине.

Минздрав Великобритании 14 декабря сообщил об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Отличительная черта вируса заключается в его высокой скорости распространения. В связи с этим в Лондоне был введен жесткий локдаун, а несколько стран прекратили воздушное сообщение с Соединенным Королевством.