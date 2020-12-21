Швеция и Израиль приостанавливают транспортное сообщение с Великобританией

Стокгольм, 20 декабря. Правительства Швеции и Израиля временно запрещают принимать рейсы из Великобритании. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Власти ближневосточного государства также вводят запрет на транспортное сообщение с Данией и Южной Африкой. Меры стали следствием выявления нового штамма коронавируса на территории Соединенного Королевства. Ограничения на поездки из Великобритании уже ввели ряд стран, например, Германия, Бельгия и Италия.

«Мы готовим решение о запрете на въезд из Великобритании. Оно должно вступить в силу как можно скорее», — заявил глава МИД Швеции Микаэль Дамберг.

Новая мутация возбудителя COVID-19 ранее обнаружена и в Италии. Об этом сообщили в местном министерстве здравоохранения.