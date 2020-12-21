Франция вводит 48-часовой запрет на прием рейсов из Великобритании

Париж, 20 декабря. Власти Франции временно прекращают прием рейсов из Великобритании. Запрет будет действовать по меньшей мере 48 часов, начиная с полуночи.

Министр-делегат по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари на своей странице в Twitter отметил, что на ближайшие двое суток транспортное сообщение с британской стороной закрыто. Причиной такого решения стало выявление на территории островного государства мутации коронавируса, которая характеризуется ускоренным распространением.

«Учитывая новые санитарные риски и ожидая оценки ситуации, все потоки людей из Соединенного Королевства во Францию приостанавливаются», — написал политик в социальной сети.

Ранее немецкое правительство уведомило о намерении ограничить рейсы из Великобритании. В настоящее время Германия работает над созданием соответствующего распоряжения, передает газета «Известия».