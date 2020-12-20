Черчесов назвал Акинфеева лучшим российским футболистом 2020 года

Москва, 20 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов составил топ-5 футболистов России 2020 года.

В пятерку лучших футболистов России, по мнению специалиста, входят голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Зенита» Артем Дзюба, защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов, капитан «Спартака» Георгий Джикия и еще один игрок московского клуба Роман Зобнин. Издание «Спорт-Экспресс» назовет победителя голосования в ночь на 21 декабря, передают «Известия».

Ранее Станислав Черчесов сообщил о возвращении Артема Дзюбы в состав сборной России в качестве капитана. Игрок был отстранен от участия в матчах за национальную команду после того, как в Сети появилось его интимное видео. Форвард присоединится к коллективу в марте.