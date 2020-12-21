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Ирландия объявила о временном прекращении авиасообщения с Великобританией

Ирландия объявила о временном прекращении авиасообщения с Великобританией

Дублин, 20 декабря. Власти Ирландии приостанавливают авиационное сообщение с Великобританией. Поводом послужило обострение эпидемиологической ситуации из-за мутации COVID-19.

Английские ученые накануне обнаружили неизвестную мутацию коронавируса, одной из главных особенностей которой стали увеличенные темпы инфицирования. В связи с этим рейсы в страну перестали осуществлять Амстердам, Италия, Бельгия и Франция.

О временном отказе от регулярного авиасообщения с британской стороной также сообщило правительство Германии. Запрет будет действовать до урегулирования ситуации с распространением возбудителя COVID-19.

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