Пропавшие 70 дней назад в Нагорном Карабахе армянские военные найдены живыми

, 20 декабря. Российские миротворцы и сотрудники Международного комитета Красного креста нашли в Карабахе живыми шестерых армянских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.

По словам президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, на подконтрольной Азербайджану территории Карабаха обнаружены шестеро армянских военных, которые пропали без вести более 70 дней назад.

Арутюнян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что миротворцы ВС РФ ведут активные поиски без вести пропавших по поручению российского лидера. Арутюнян выразил также особую признательность командующему российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения.

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе были размещены российские миротворцы. 20 декабря стало известно, что российские пограничники возьмут под свой контроль участок дороги между райцентрами Горис и Капан, которые находятся на границе между Арменией и Азербайджаном.