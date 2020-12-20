Посол Германии призвал молодежь Ливии поучаствовать в урегулировании кризиса 

Берлин, 20 декабря. Посол Германии в Ливии Оливер Овца провел видеоконференцию с активистами молодежного движения из городов Зувара, Сабха, Бенгази и Триполи.

Издание Afrigate News сообщает, что представители двух стран обсудили ряд важных тем, включая мирное урегулирование ситуации в североафриканском государстве. Немецкий дипломат указал на проблему недопуска юного поколения к решению региональных вопросов.

«Большинство ливийцев являются молодыми людьми, но их взгляды и интересы почти не отражаются в политической и экономической реальности. Почему? И как это можно изменить?», — написал Оливер Овца в Twitter.

يعتبر غالبية الليبيين من فئة الشباب - ومع هذا فإن وجهات نظرهم واهتماماتهم بالكاد تنعكس في الواقع السياسي والاقتصادي. لماذا؟ وكيف يمكن تغيير هذا؟ هذه كانت بعض الأسئلة التي ناقشتها مع ناشطين شباب من #زوارة و #سبها و #بنغازي و #طرابلس. pic.twitter.com/TOQBEHYWdq — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) December 20, 2020

В завершении беседы посол Германии призвал активистов принять непосредственное участие в урегулировании кризиса в государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что немецкий дипломат прибыл в Бенгази с рабочим визитом. Он провел ряд встреч с мэром города Сакром Бужвари и членами муниципального совета. Стороны обсудили проекты местного самоуправления, а также вопросы безопасности и экономического сотрудничества.