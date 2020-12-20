Фрегат «Гамбург» вернулся в Германию после участия в операции IRINI

Берлин, 20 декабря. Представитель ВМС Германии заявил о возвращении фрегата «Гамбург» на базу «Вильгельмсхафен» после выполнения поставленных задач в Средиземном море.

Издание Libya 24 сообщает, что боевое судно с 200 солдатами на борту приняло участие в операции IRINI. Главной ее целью стал мониторинг за соблюдением эмбарго Совета Безопасности ООН на поставки оружия в Ливию.

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган продолжает перебрасывать боеприпасы, наемников и военную технику на запад североафриканского государства для укрепления бандформирований Правительства национального согласия.

Напомним, что штурмовики IRINI задержали турецкое грузовое судно Roseline-A для проверки на подходе к берегам Ливии. Силовики не исключали, что на его борту могли перевозить оружие, что противоречит эмбарго СБ ООН.