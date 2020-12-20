Почему Скандинавия меньше всего пострадала от коронавируса

Северные страны, включая Скандинавию, меньше всех остальных пострадали от COVID-19. Финляндия, Норвегия и Дания сохранили самый низкий уровень смертности от коронавируса, при этом во вторую волну вспышки заболевания они не придерживались строгих ограничений, как это делали остальные государства.

Ученые отмечают, что именно эти страны быстрее остальных отреагировали на вирус еще на самой начальной стадии. Именно это позволило искоренить COVID-19 еще летом и не столкнуться с серьезным продолжением осенью. Специалисты отметили и ответственность граждан государств, которые неукоснительно следовали четкому руководству. Расширение возможностей тестирования и отслеживание контактов, а также предоставление оплачиваемых отпусков по болезни тоже сыграло не последнюю роль в локализации вспышки.

Финляндия

По данным университета Джонса Хопкинса, в Финляндии в последние месяцы был самый низкий показатель зараженных и погибших от COVID-19 на душу населения в Европе. Стране удалось сдержать локальные очаги, соблюдая при этом самые мягкие ограничения на континенте. Финляндия сразу же закрыла международные границы, но не ограничивала внутреннее передвижение. Жители страны как ни в чем не бывало продолжили ходить в школу и на работу, посещать общественные места и не использовать маски.

«В этом нет ничего волшебного — у нас просто прагматический подход», — в интервью CNN сказал профессор эпидемиологии Университета Тампере Пекка Нуорти.

По словам Нуорти, культурные, политические и географические факторы, такие как низкая плотность населения, малое количество зарубежных поездок и высокое доверие к правительству, сыграли свою роль. Но именно работа агентств здравоохранения в большей мере позволила стабилизировать ситуацию. Закрытие границ помогло сдержать распространение нового вируса. При этом власти страны отметили, что если вдруг ситуация с COVID-19 ухудшится, то они не исключают введение полного локдауна.

Норвегия

А Норвегия прибегла к весеннему карантину, причем он был самым строгим в Скандинавии. Вскоре чиновники столкнулись с негативными последствиями локдауна: это и пошатнувшаяся экономика, и психологические проблемы граждан. Власти страны пересмотрели свое отношение и ослабили ограничительные меры. Правительство выделило около 800 тысяч долларов на кампанию по повышению осведомленности о COVID-19. Люди придерживались советов и добровольно использовали средства индивидуальной защиты. Это, вероятно, и способствовало заметному снижению числа инфицированных.

Дания

Специалисты связали ранний успех Дании в борьбе с коронавирусом со своевременными и четкими сообщениями о рисках заболевания и необходимости соблюдать правила. Ученые считают, что власти страны и ее граждане поддержали друг друга в сложные времена.

«Правительство смогло активировать фон доверия и найти взаимопонимание с народом», — отметил профессор политической психологии Майкл Банг Петерсен.

Психолог отметил, что люди сами хотели помочь властям страны в борьбе с пандемией.

По мнению экспертов, одна единственная ошибка может пагубно сказаться на доверии народа, а затем и на соблюдении требований. Один из примеров — решение правительства страны уничтожить выращиваемую в Дании норку из-за опасений передачи вируса от животного к людям.