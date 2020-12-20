Кто распространяет слухи о соперничестве России и Ирана в Сирии

На фоне новых событий в Сирийской Арабской Республике прозападные медиаисточники раскручивают идею о якобы нарастающем противодействии Ирана и Российской Федерации в САР. Поводом для таких заявлений стали сообщения об открытии наблюдательного пункта военной полиции РФ в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Подобные заявления остро вскрывают мечты западных кураторов сирийского противостояния: поссорить Москву и Тегеран, двух ключевых игроков в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке, для извлечения собственной выгоды из возможной борьбы между русскими и иранцами.
О том, как западные источники продвигают тему с противостоянием России и Ирана в Сирии, кто на этом наживается и почему не стоит доверять продажным источникам информации, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
Новые слухи
Прозападные информационные агентства вновь взялись за перо с целью поссорить Россию и Иран на сирийской земле. Так, агентство Asharq al-Arabi сообщило, что Москва и Тегеран якобы не могут поделить сферы влияния в Сирии. Поводом для того, чтобы вбрасывать такие заявления, стали сообщения об открытии нового наблюдательного пункта ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор.
The Russian Army has opened its first HQ in the town of Al-Bukamal, in the eastern countryside of Deir Ezzor, near the Iraqi border.#Syria pic.twitter.com/nHE7lv2hKb— Enrico Kremlin-affiliated :) (@Russ_Warrior) December 12, 2020
Как сообщили на днях сирийские оппозиционные СМИ, российские военные и 5-й штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии (САА) открыли представительство в населенном пункте Абу-Кемаль на востоке Сирии. По данным журналистов, россияне развернулись в одном из бывших отелей города. С помощью данного пункта ВС РФ планируют координировать свои действия в регионе с проиранскими и сирийскими силами, а также главами местных племен.
Very extreme intense Tensions in IRGC-Held areas between Al-Tanf Base and Al-Bukamal and Al-Mayadin,with IRGC putting up Artillery on the entrance of all Towns and Villages on the West Bank of the Euphrates River at the Badiyah entrance,with Russian Military Police sending Tanks— ثائر سوري (@VivaRevolt) December 16, 2020
При этом оппозиционные источники сообщают, что проиранские формирования уходят из района Абу-Кемаля, а Правительство Сирийской Арабской Республики якобы беспомощно наблюдает за процессом. Куда им уходить, сирийские активисты не сообщили — тем более что сообщений о выводе проиранских подразделений с пункта управления близ сирийско-иракской границы, называемом в СМИ «базой имени Имама Али», не поступало.
More Russian Backed Forces are entering the Iranian Zone at Al-Bukamal and Al-Mayadin,with the goal to dilute Iranian Control and cutting Tehran-Beirut Route— ثائر سوري (@VivaRevolt) December 17, 2020
Как считают аналитики на сайте агентства Asharq al-Arabi, действия России по оказанию помощи в Сирии — и в других местах — усиливают глобальное влияние Москвы. По их мнению, это якобы угрожает более широкому гуманитарному порядку и «ставит под угрозу» нарративы ООН в отношении ситуации на Ближнем Востоке.
Между тем не стоит недооценивать и присутствие Ирана в САР, продолжают аналитики Asharq al-Arabi. По их мнению, в настоящее время трудно оценить истинное количество иранских сил и союзных ополченцев в Сирии. Многие иранские силы покинули страну после того, как правительственная армия восстановила контроль над территориями, которые ранее находились в руках боевиков. Однако ряд командиров и боевых единиц остались в Сирии, чтобы обеспечивать интересы Тегерана по контролю над «шиитским поясом» Ливан — Сирия — Ирак — Иран и участвовать в боевых действиях против террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).
Союзники против терроризма
Подобные сообщения поступают не в первый раз, и в основном их источниками являются западные активисты и медиаэксперты, которые проводят необходимую США кампанию по выдавливанию Москвы и Тегерана с Ближнего Востока. Однако важно понимать: Россия не имеет своей целью вытеснить Иран из Сирии — поскольку не только дорожит добрыми отношениями с этим государством, но и ценит вклад Ирана в совместную борьбу с террористами.
А значит, выкладки оппозиционных Дамаску СМИ как минимум бессмысленны.
24 сентября 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество в астанинском формате для урегулирования ситуации в Сирии. Он также добавил, что Россия и Иран считают неприемлемым военное присутствие внешних игроков на территории Сирии без согласия Дамаска.
«Подтвердили нашу готовность продолжать тесное сотрудничество в формате Россия — Иран — Турция, в том числе в поддержку процессов политического урегулирования в рамках заседания Конституционного комитета в Женеве и в том, что касается продолжения борьбы с остатками терроризма на сирийской территории», — заявил Лавров.
Того же мнения о необходимости взаимной работы с РФ и Ираном придерживается и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. В ходе интервью сирийским гостелеканалам в ноябре 2019 года сирийский лидер отметил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу против терроризма, и говорить о давлении Москвы на Дамаск в любых вопросах некорректно.
«Мы, русские и иранцы, мы ведем одну военную борьбу против терроризма, и единую политическую борьбу», — разъяснил Асад.
Несмотря на громкие заявления президента США о победе над террористами «Исламского государства», Россия знает, кто и какой вклад внес в эту победу. Можно оценить потери сторон в борьбе с ИГИЛ1 и увидеть, что США их практически не понесли, воюя с террористами руками курдских прокси-группировок.
Многострадальный сирийский народ, Иран и Россия — вот истинные победители в войне против международного терроризма. Это знают и в Вашингтоне — и потому надеются разбить стратегически успешный союз Москвы, Дамаска и Тегерана.
Кому выгодно?
Нужно понимать, что Соединенным Штатам Америки по-прежнему не дает покоя присутствие Ирана на территории Сирийской Арабской Республики. Несмотря на то, что впереди в Вашингтоне может начаться новая внешнеполитическая линия с инаугурацией 46-го президента США Джозефа Байдена, американцы, как и все последние годы, продолжают требовать вывода проиранских сил из арабской республики. В целом же коллективный Запад продолжают атаки на Тегеран по всем фронтам: недавнее убийство «отца-основателя иранской ядерной программы» Мохсена Фахризаде и консультации Дональда Трампа о возможности нанесения превентивного удара по главному ядерному объекту Ирана тому подтверждения.
Любопытно, что Запад примешивает Россию к иранскому вопросу также не в первый раз. В 2018 году спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Штаты пытаются «убедить россиян» в необходимости вывода иранских сил из САР.
«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах. <…> Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая россиян, что это (вывод иранских сил. — Прим. ФАН.) лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе», — заявил Джеффри.
Также и госсекретарь США Майк Помпео неоднократно заявлял, что США призывают «к консенсусу относительно того, что Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии». Однако все эти заявления вызывает, мягко говоря, недоумение: в отличие от Вашингтона, Тегеран получил официальное приглашение на территорию Сирийской Арабской Республики для помощи в борьбе с террористами.
И если продолжать логику Штатов, то для возвращения стабильности и безопасности в Сирию и на весь Ближний Восток необходимо, чтобы ее покинули, прежде всего, войска, которые находятся там на незаконной основе. То есть — США. Однако в ближайшее время это вряд ли произойдет — Штаты, несмотря на осуждения со стороны Москвы, Дамаска и Тегерана, продолжают незаконную эксплуатацию нефтяных месторождений, захваченных ими на территории Сирии.
А значит, попытки противопоставлять Россию и Иран на сирийской земле действуют на руку только тем, кто хочет возродить террористов в Сирии и сохранить поводы для формального, но не легитимного нахождения в стране и продолжать беспрепятственно воровать нефть в Заевфратье.
Видимо, окончательная победа США над ИГИЛ в Сирии состоится в одно и то же время, когда запасы нефти в Заевфратье будут полностью исчерпаны. Ну а рассматривать незначительные передислокации войск на юге Сирии в качестве «выдавливания» Ирана из страны в корне неверно.
1 Организация запрещена на территории РФ.