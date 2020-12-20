Кто распространяет слухи о соперничестве России и Ирана в Сирии

На фоне новых событий в Сирийской Арабской Республике прозападные медиаисточники раскручивают идею о якобы нарастающем противодействии Ирана и Российской Федерации в САР. Поводом для таких заявлений стали сообщения об открытии наблюдательного пункта военной полиции РФ в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Подобные заявления остро вскрывают мечты западных кураторов сирийского противостояния: поссорить Москву и Тегеран, двух ключевых игроков в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке, для извлечения собственной выгоды из возможной борьбы между русскими и иранцами.

О том, как западные источники продвигают тему с противостоянием России и Ирана в Сирии, кто на этом наживается и почему не стоит доверять продажным источникам информации, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Новые слухи

Прозападные информационные агентства вновь взялись за перо с целью поссорить Россию и Иран на сирийской земле. Так, агентство Asharq al-Arabi сообщило, что Москва и Тегеран якобы не могут поделить сферы влияния в Сирии. Поводом для того, чтобы вбрасывать такие заявления, стали сообщения об открытии нового наблюдательного пункта ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор.

The Russian Army has opened its first HQ in the town of Al-Bukamal, in the eastern countryside of Deir Ezzor, near the Iraqi border.#Syria pic.twitter.com/nHE7lv2hKb — Enrico Kremlin-affiliated :) (@Russ_Warrior) December 12, 2020

Как сообщили на днях сирийские оппозиционные СМИ, российские военные и 5-й штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии (САА) открыли представительство в населенном пункте Абу-Кемаль на востоке Сирии. По данным журналистов, россияне развернулись в одном из бывших отелей города. С помощью данного пункта ВС РФ планируют координировать свои действия в регионе с проиранскими и сирийскими силами, а также главами местных племен.

Very extreme intense Tensions in IRGC-Held areas between Al-Tanf Base and Al-Bukamal and Al-Mayadin,with IRGC putting up Artillery on the entrance of all Towns and Villages on the West Bank of the Euphrates River at the Badiyah entrance,with Russian Military Police sending Tanks — ثائر سوري (@VivaRevolt) December 16, 2020

При этом оппозиционные источники сообщают, что проиранские формирования уходят из района Абу-Кемаля, а Правительство Сирийской Арабской Республики якобы беспомощно наблюдает за процессом. Куда им уходить, сирийские активисты не сообщили — тем более что сообщений о выводе проиранских подразделений с пункта управления близ сирийско-иракской границы, называемом в СМИ «базой имени Имама Али», не поступало.

More Russian Backed Forces are entering the Iranian Zone at Al-Bukamal and Al-Mayadin,with the goal to dilute Iranian Control and cutting Tehran-Beirut Route — ثائر سوري (@VivaRevolt) December 17, 2020

Как считают аналитики на сайте агентства Asharq al-Arabi, действия России по оказанию помощи в Сирии — и в других местах — усиливают глобальное влияние Москвы. По их мнению, это якобы угрожает более широкому гуманитарному порядку и «ставит под угрозу» нарративы ООН в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем не стоит недооценивать и присутствие Ирана в САР, продолжают аналитики Asharq al-Arabi. По их мнению, в настоящее время трудно оценить истинное количество иранских сил и союзных ополченцев в Сирии. Многие иранские силы покинули страну после того, как правительственная армия восстановила контроль над территориями, которые ранее находились в руках боевиков. Однако ряд командиров и боевых единиц остались в Сирии, чтобы обеспечивать интересы Тегерана по контролю над «шиитским поясом» Ливан — Сирия — Ирак — Иран и участвовать в боевых действиях против террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Союзники против терроризма

Подобные сообщения поступают не в первый раз, и в основном их источниками являются западные активисты и медиаэксперты, которые проводят необходимую США кампанию по выдавливанию Москвы и Тегерана с Ближнего Востока. Однако важно понимать: Россия не имеет своей целью вытеснить Иран из Сирии — поскольку не только дорожит добрыми отношениями с этим государством, но и ценит вклад Ирана в совместную борьбу с террористами.

А значит, выкладки оппозиционных Дамаску СМИ как минимум бессмысленны.

24 сентября 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество в астанинском формате для урегулирования ситуации в Сирии. Он также добавил, что Россия и Иран считают неприемлемым военное присутствие внешних игроков на территории Сирии без согласия Дамаска.

«Подтвердили нашу готовность продолжать тесное сотрудничество в формате Россия — Иран — Турция, в том числе в поддержку процессов политического урегулирования в рамках заседания Конституционного комитета в Женеве и в том, что касается продолжения борьбы с остатками терроризма на сирийской территории», — заявил Лавров.

Того же мнения о необходимости взаимной работы с РФ и Ираном придерживается и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. В ходе интервью сирийским гостелеканалам в ноябре 2019 года сирийский лидер отметил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу против терроризма, и говорить о давлении Москвы на Дамаск в любых вопросах некорректно.

«Мы, русские и иранцы, мы ведем одну военную борьбу против терроризма, и единую политическую борьбу», — разъяснил Асад.

Несмотря на громкие заявления президента США о победе над террористами «Исламского государства», Россия знает, кто и какой вклад внес в эту победу. Можно оценить потери сторон в борьбе с ИГИЛ1 и увидеть, что США их практически не понесли, воюя с террористами руками курдских прокси-группировок.

Многострадальный сирийский народ, Иран и Россия — вот истинные победители в войне против международного терроризма. Это знают и в Вашингтоне — и потому надеются разбить стратегически успешный союз Москвы, Дамаска и Тегерана.

Кому выгодно?

Нужно понимать, что Соединенным Штатам Америки по-прежнему не дает покоя присутствие Ирана на территории Сирийской Арабской Республики. Несмотря на то, что впереди в Вашингтоне может начаться новая внешнеполитическая линия с инаугурацией 46-го президента США Джозефа Байдена, американцы, как и все последние годы, продолжают требовать вывода проиранских сил из арабской республики. В целом же коллективный Запад продолжают атаки на Тегеран по всем фронтам: недавнее убийство «отца-основателя иранской ядерной программы» Мохсена Фахризаде и консультации Дональда Трампа о возможности нанесения превентивного удара по главному ядерному объекту Ирана тому подтверждения.

Любопытно, что Запад примешивает Россию к иранскому вопросу также не в первый раз. В 2018 году спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Штаты пытаются «убедить россиян» в необходимости вывода иранских сил из САР.

«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах. <…> Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая россиян, что это (вывод иранских сил. — Прим. ФАН.) лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе», — заявил Джеффри.

Также и госсекретарь США Майк Помпео неоднократно заявлял, что США призывают «к консенсусу относительно того, что Иран и подконтрольные ему силы не должны сохранять присутствие в Сирии». Однако все эти заявления вызывает, мягко говоря, недоумение: в отличие от Вашингтона, Тегеран получил официальное приглашение на территорию Сирийской Арабской Республики для помощи в борьбе с террористами.

И если продолжать логику Штатов, то для возвращения стабильности и безопасности в Сирию и на весь Ближний Восток необходимо, чтобы ее покинули, прежде всего, войска, которые находятся там на незаконной основе. То есть — США. Однако в ближайшее время это вряд ли произойдет — Штаты, несмотря на осуждения со стороны Москвы, Дамаска и Тегерана, продолжают незаконную эксплуатацию нефтяных месторождений, захваченных ими на территории Сирии.

А значит, попытки противопоставлять Россию и Иран на сирийской земле действуют на руку только тем, кто хочет возродить террористов в Сирии и сохранить поводы для формального, но не легитимного нахождения в стране и продолжать беспрепятственно воровать нефть в Заевфратье.

Видимо, окончательная победа США над ИГИЛ в Сирии состоится в одно и то же время, когда запасы нефти в Заевфратье будут полностью исчерпаны. Ну а рассматривать незначительные передислокации войск на юге Сирии в качестве «выдавливания» Ирана из страны в корне неверно.

1 Организация запрещена на территории РФ.