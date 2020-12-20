«Милонов-шоу». Алексей Сергиенко о современном искусстве и бизнесе в Петербурге. ФАН-ТВ

«Художник должен быть голодным»? Гость нового выпуска передачи «Милонов-шоу» с этим категорически не согласен.

Алексей Сергиенко — художник, бизнесмен, преподаватель йоги со стажем почти 30 лет. Кроме того, собеседник Виталия Милонова в прошлом году стал лауреатом премии «Лучший социальный̆ проект России». Его работы висят в Кремле, Госдуме и других социально-значимых учреждениях страны. Гость является владельцем собственной художественной галереи и арт-резиденции в Финляндии, размещенной на пяти островах.

Узнаем, почему Алексей Сергиенко не удивится, если китайские туристы построят собственные музеи в Петербурге, и как выглядит информационная война в современном искусстве.