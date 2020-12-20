В новосибирском океанариуме рыбам устроили Новый год. ФАН-ТВ

В новосибирском океанариуме рыбам устроили Новый Год. Аквалангист в костюме Деда Мороза спустился в подводный тоннель и покормил акул, скатов, мурен и других морских обитателей.

Таким образом он поздравил рыб с наступающими праздниками. На самом деле новогоднюю обстановку внутри аквариума придумали сотрудники, чтобы повеселить посетителей океанариума. Рыбки про праздник ничего не знают, но с удовольствием лакомятся креветочным коктейлем и кальмарами.

Кроме этого, для украшения в аквариумах развесили елочные шары, хлопушки и коробки с подарками. Рыб декор не особенно интересует, а вот маленькие посетители приходят в восторг, разглядывая «рыбий Новый год».

Аквалангиста в костюме Деда Мороза можно будет увидеть каждый день до конца праздничных каникул.