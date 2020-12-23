Диетолог рассказала, чем лучше закусывать алкоголь

Большое количество алкоголя и обилие яств грозят различными заболеваниями и даже смертельным исходом. Во время новогодних праздников необходимо об этом помнить, сообщают медики.

Как защитить свой желудок от болевых приступов? Какие закуски безвредны для здоровья? Об этом корреспонденту ФАН рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«У всех закусок есть принцип — быть не пресными, создавать богатый и выраженный вкус, быть солеными или острыми, поэтому [они] могут содержать консерванты. Например, маринованные огурцы, грибы, острая закуска в виде кимчхи, морковка по-корейски — все эти блюда очень богаты солью», — рассказала диетолог.

По словам Нурии Диановой, такие закуски в сочетании с алкоголем негативно влияют на поджелудочную железу.

«Это вызывает ее избыточное напряжение, вырабатывается большое количество ферментов. Когда проходит рядом алкоголь, то железа стимулируется, но при этом у нее происходит нарушение отхода, то есть нарушается отход ферментов из поджелудочной железы», — резюмировала собеседница Федерального агентства новостей.

Как объясняет гастроэнтеролог, из-за обилия еды и алкоголя через некоторое время может развиться панкреатит.

«Стимулированным ферментам не выйти, они внутри поджелудочной железы начинают переваривать свою же железу. От этого развивается болевой синдром. Сначала небольшой, а потом [он] прогрессирует и приобретает опоясывающий характер. [Могут появиться] тошнота, рвота, острая боль, повышение температуры», — объяснила диетолог.

Дианова подчеркнула, что у того, кто редко выпивает, вряд ли после рюмки водки и соленого огурца появится панкреатит. Зачастую болезнь возникает у любителей таких застолий. Даже одно алкогольное отравление может способствовать в будущем развитию желудочно-кишечных заболеваний.

«Нужно употреблять пищу умеренно. У каждого человека по-разному варьируется желательный перерыв между тостами и закусками. Закуски не должны быть с ярко выраженным вкусом, лучше отдать предпочтение таким блюдам, как язык отварной, рулеты куриные и все запеченные блюда», — резюмировала собеседница ФАН.

По словам диетолога, холодец будет лучше сочетаться с алкоголем, нежели чем что-то маринованное. А острые закуски лучше и вовсе не ставить на новогодний стол.