Самые любвеобильные футболисты России

Богатые и знаменитые, красивые и атлетичные, молодые и обаятельные — они всегда пользовались успехом у женщин. Ранее ФАН писал о том, что у экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, вероятно, появилась новая очаровательная спутница. А значит, сейчас самое время вспомнить самых любвеобильных футболистов России, разбивших ни одно женское сердце.

Федор Смолов

Федор Смолов — один из главных сердцеедов-футболистов, выбирающий в качестве спутниц девушек исключительно модельной внешности. Смолов был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой, в которую, по признанию футболиста, он влюбился с первого взгляда. Его не смущал возраст избранницы, которая была старше на семь лет. Брак с моделью продлился всего два года. Пара разошлась в 2015 году по инициативе Виктории, так как «несозревшего Федю интересовали машины и компьютерные игры». После Лопыревой Федор, конечно, немного погоревал, а затем устремился в новые отношения с молодой фотомоделью Мирандой Шелия. Роман продлился недолго. В 2016 Смолов встречался уже с «Мисс Россия — 2015» Софией Никитчук, а еще через год — с моделью Юлией Левченко. Год назад стало известно, что любвеобильному ловеласу вскружила голову 17-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева, отношения с которой начались намного раньше и специально не афишировались. Федор признавался, что хочет жениться на девушке и будет просить родителей Марии ее руки.

Андрей Аршавин

Некогда главная звезда отечественного футбола — экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин был известен не только на поле, но и за его пределами. Аршавин на протяжении всей своей карьеры и после ее завершения фигурировал в многочисленных громких скандалах. Вокруг Андрея всегда было много женщин. Продолжительное время спортсмен жил с известной телеведущей Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. После расставания с Барановской он женился на Алисе Казьминой. В браке у пары родилась дочь. Вскоре после свадьбы Алиса, устав терпеть измены супруга, подала на развод. Во время отношений и с Барановской, и с Казьминой футболисту приписывали интрижки с моделями, стриптизершами и стюардессами.

Александр Кержаков

Лучший бомбардир в истории российского футбола и в истории «Зенита», экс-нападающий сборной России Александр Кержаков был женат трижды. Все браки складывались как под копирку неудачно и завершались жуткими скандальными разводами. В браке с первой женой Марией Головой Александр прожил пять лет. Во время бракоразводного процесса именитый спортсмен забрал у супруги все деньги и спрятал их у друга. Дочь оставил у матери. Сразу же после развода Кержаков стал жить с Екатериной Сафроновой. Девушка родила ему сына. Через год после рождения ребенка Александр выставил возлюбленную из дома и лишил Екатерину родительских прав, обвинив девушку в сумасшествии. Сафронова отчаянно сражалась за ребенка, из-за чего Александр два раза помещал бывшую жену в психбольницу. После расставания Кержакову подвернулась третья жена — дочь члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова — Милана Тюльпанова. Тесть помогал Александру в футболе, а также обещал посодействовать и в дальнейшей политической карьере. На девятом месяце беременности Миланы Тюльпанов трагически погиб. Девушка впала в депрессию, а ее супруг в это время находил веселье «на стороне». Вскоре Кержаков обвинил жену в алкоголизме и наркомании и выгнал Милану с сыном из дома. После скандала спортсмен выкрал ребенка, оперируя невменяемостью Тюльпановой, но та отстояла материнские права в суде. В апреле 2020 года СМИ сообщали о романе футболиста с кинопродюсером Евгенией Ледащевой. Тюльпанова пожалела возлюбленную экс-супруга и уверила, что скоро они встретятся «по ту сторону баррикад».

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов — не самый любимый футболист у российских поклонников этого вида спорта, но тем не менее личность достаточно раскрученная — за это в первую очередь нужно сказать спасибо Ольге Бузовой, а во вторую — выходкам и самого спортсмена. 33-летний Тарасов был женат три раза. В 2008 году Дмитрий женился на спокойной Оксане Пономаренко, которая все свое время посвящала семье, в том числе и новорожденной дочке. Пономаренко подала на развод сразу же, когда уличила супруга в неверности — именно тогда Тарасов переключился на взбалмошную Ольгу Бузову. Ольга с ума сходила от тусовок и социальных сетей, куда ежесекундно транслировала все, что происходит в ее жизни. Видимо, муж звезды настолько от этого устал, что решил расстаться с Бузовой и жениться на скромной модели Анастасии Костенко. Он признавался, что Анастасия — идеальная жена — спокойная, не требует денег и тратит ровно столько, сколько ей дают. Сейчас пара воспитывает двух детей.

Артем Дзюба

Лучший российский футболист последних лет, герой чемпионата мира-2018 Артем Дзюба позиционирует себя как добропорядочного семьянина. Вообще, до какого-то периода к Артему действительно было не придраться, да и к его супруге тоже — Кристина кажется идеальной женой и матерью. Она не любит публичность, внимание камер и даже не пользуется социальными сетями, предпочитая заниматься домашними делами. В 2015 году Дзюба стал участником громкого скандала — его поймали на измене. Артем закрутил роман с замужней телеведущей «Матч ТВ» Марией Орзул. Дзюба признался в неверности и публично раскаялся перед супругой. Кристина простила неверного мужа. На протяжении пяти лет все у пары было хорошо, но в ноябре 2020 года якобы любовница Артема слила в Интернет его интимное видео. Эта информация подтверждения до сих пор не нашла.