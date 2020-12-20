Леся Рябцева спрогнозировала будущее отстраненного от телеэфиров Лобкова

Независимая журналистка Леся Рябцева уверена, что Павла Лобкова даже после обвинений в харассменте примут на работу в либеральное или иностранное СМИ, если ему придется покинуть предыдущее место.

«Мне кажется, в своей тусовочке он все равно найдет место, бывших не бывает, как говорится. Поэтому работу он найдет, например, в какой-нибудь «Медузе» или в любом другом «рукопожатном» СМИ. Ну, или уедет за границу и будет заниматься тем же самым, что и здесь», — со смехом поделилась своим мнением Рябцева.

Журналиста Павла Лобкова отстранили от эфиров на телеканале «Дождь», причины такого решения руководство канала не разглашает. Некоторые СМИ связывают уход Лобкова с постоянными сообщениями о его сексуальных домогательствах.

Антон Красовский отказался комментировать отстранение журналиста, поскольку не интересуется «говняной организацией» в лице «Дождя».

Федеральное агентство новостей пыталось связаться с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзядко, однако ответить на простой вопрос о причине увольнения Лобкова главред не смог.