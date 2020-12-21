Виктория Абрамченко: В России урегулируют вопросы экологического туризма

Правительством подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях». Законопроект закрепляет понятие экологического туризма, заявила заместитель Председателя Правительства Виктории Абрамченко.

Согласно предлагаемым изменениям, в законе о туризме закрепляется понятие «экологический туризм» как туризм, направленный на ознакомление с природными и культурно-этнографическими особенностями местности, способствующий сохранению целостности экосистем и росту социально-экономического благополучия местного населения. В законе предлагается закрепить, что отношения, связанные с осуществлением деятельности в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), регулируются с учетом особенностей их режима, установленного законодательством.

«Фактически экологический туризм вводится в правовое поле, создается законодательная основа для регулирования такой деятельности на особо охраняемых природных территориях. Но главная задача — создать баланс, при котором мы сможем сочетать сбережение дикой природы и развитие заповедных территорий», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что таким образом значительно расширяются возможности для развития экологического туризма, в том числе на ООПТ (национальные и природные парки), но с обязательным условием сбережения их ценного биологического и ландшафтного разнообразия, соблюдения всех экологических норм и стандартов.

С этой целью закон об ООПТ предлагается дополнить новой статьей «Экологический туризм на ООПТ», которая определяет шесть основных критериев экологического туризма. В частности, он должен быть направлен на формирование экологической культуры, воспитание береженого отношения к природе, вовлечение туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению, рациональному использованию природных ресурсов, а также изучению местных особенностей традиционной культуры и природной среды.

При этом не допускается использование инфраструктуры, транспорта и оборудования, причиняющих вред окружающей среде, ущерб природным комплексам и объектам ООПТ. Кроме того, не должно быть превышено предельно допустимое значение рекреационной нагрузки на ООПТ, которые будут устанавливаться федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление ООПТ. Неотъемлемой составляющей экологического туризма является направление доходов от него на развитие и поддержку необходимой для этого инфраструктуры и вовлечение в экономическую и социальную деятельность по охране окружающей среды местных жителей ООПТ.

Отличительными особенностями экологического туризма в границах ООПТ является индивидуальный подход, который предполагает соблюдение установленных для данных территорий ограничений хозяйственной деятельности, в том числе содержащихся в планируемых законопроектом к разработке Правилах организации экологического туризма, предельно допустимых рекреационных нагрузок.

Виктория Абрамченко отметила, что правила организации экологического туризма на ООПТ, перечень объектов капитального и некапитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры экологического туризма, а также условия их размещения будут утверждаться Правительством, исполнительным органом власти региона или органом местного самоуправления в зависимости от значения ООПТ (федерального, регионального или местного).

Выработка единых правил организации экологического туризма, определение перечня объектов инфраструктуры экологического туризма и требований к их размещению применительно к ООПТ всех уровней, позволит заложить единые основы правового регулирования и понимания сути и содержания экологического туризма на природных территориях. Предстоит определить конкретные виды и типы строений, которые могут быть возведены, их характеристики и требования к их размещению на местности. При этом не должно быть возможности строительства объектов капитального строительства на территории государственных природных заповедников.

В законе также прописывается требование создания Единого реестра туристских ресурсов ООПТ федерального значения, ведение которого будет осуществляться Минприроды. В нем получит отражение перечень объектов инфраструктуры экологического туризма, а также имеющихся туристских ресурсов, используемых для организации экологического туризма.

«Создание такого реестра будет служить инструментом для продвижения таких объектов среди населения, привлечения инвестиций и способствовать увеличению туристского потока. По последним данным общее число посетителей ООПТ федерального значения превысило 8 млн человек, в том числе свыше 6 млн посетителей приняли национальные парки России», — прокомментировала зампред Правительства.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что с учетом того, что Российская Федерация обладает широкой сетью ООПТ, вызывающих своей уникальной флорой и фауной, памятниками природы неподдельный интерес наших граждан и туристов из самых разных стран мира, развитие экологического туризма обладает колоссальным и одновременно недооцененным потенциалом.

По ее словам, на сегодняшний день отечественная система ООПТ насчитывает около 12 тыс. таких территорий, некоторые из которых являются объектами всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Их общая площадь с учетом морской акватории составляет более 240 млн га – это порядка 13% площади всей страны. На различных ООПТ доступны посетителям 350 визит-центров, порядка 100 музеев природы с экспозициями о живой природе и историко-культурном наследии территорий. Действует более 40 тыс. км экологических троп и маршрутов.

«Но при этом доля количества посетителей ООПТ достигает лишь 10% от общего турпотока в регионах страны», - констатировала Виктория Абрамченко.

Она отметила, что предлагаемые законопроектом изменения, наряду с мероприятиями федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», позволят в полной мере раскрыть этот потенциал, повысить качество и привлекательность предоставляемых с использованием имеющейся на ООПТ туристской инфраструктуры рекреационных услуг, увеличить добавленную стоимость регионального туристского продукта и привлечь инвестиции в развитие самих ООПТ.

Справочно о зарубежном опыте:

Анализ зарубежного законодательства в области туризма показывает, что регулирование данного направления туристской деятельности осуществляется в основном в рамках программных документов и политик развития отрасли. Основным требованием, которое предусмотрено указанными документами, является полное соблюдение норм экологического законодательства, особенно если туристские маршруты пролегают через территории особо охраняемых природных зон государства. Отдельные нормы могут содержаться в законах о конкретных территориях с особым природоохранным статусом, например, в Акте о морском парке Большого барьерного рифа, принятом в Австралийском союзе.

Во Французской Республике к вопросам осуществления экологического туризма применяются общие положения о туризме, а также предусматриваются обязательства по соблюдению требований экологического законодательства на ООПТ.

Кроме того, законодательство зарубежных стран может предусматривать специальный режим доступа на территории с особым правовым статусом, например, в Республике Польша, где Правила осуществления туристской деятельности на ООПТ определены Законом «Об охране природы».