Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с легковым авто в Турции

Чанаккале, 20 декабря. Крупная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Турции, пишет En Son Haber.

Инцидент случился на одном из перекрестков в районе Бига. Водитель Мехмет Э. за рулем общественного транспорта не пропустил машину под управлением Мустафы К. В результате лобового столкновения маршрутка опрокинулась на бок.

На место аварии прибыли бригады экстренных служб: жандармы, спасатели и медики. Последние госпитализировали четверых человек в больницу. Шофер микроавтобуса скончался в кабине от травм, несовместимых с жизнью. Причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два человека погибли в ДТП с участием легковой машины и грузовика в курортной Анталье.