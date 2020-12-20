В Петербурге убит микробиолог с мировым именем

Санкт-Петербург, 20 декабря. Погибшим мужчиной, тело которого нашли возле дома на Замшиной улице, оказался известный микробиолог Александр Каганский. Задержан его знакомый, у которого ученый гостил в день смерти.

Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства смерти мужчины средних лет, труп которого нашли под окнами жилого дома в Петербурге. По факту установленного убийства полиция уже задержала возможного злоумышленника. Им оказался знакомый погибшего, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Перед совершением преступления Александр Каганский находился у задержанного в гостях. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в дежурную часть обратилась местная жительница, которая и обнаружила тело известного ученого. Ранее правоохранители предполагали, что причиной смерти могло стать падение с большой высоты.