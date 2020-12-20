Жители Турции осудили Эрдогана за нарушение карантина

Анкара, 20 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал фигурантом скандала из-за нарушения карантинных мер во время вспышки коронавируса в стране.

В резиденции политика прошел пир в честь визита премьер-министра Ирака Мустафы Казими. В Сеть попал ролик с мероприятия, где видно, что гости не соблюдают обязательные ограничения.

На опубликованных кадрах участники банкета нарушают социальную дистанцию и масочный режим. Лидер Турции также находился на роскошном застолье без средств индивидуальной защиты на расстоянии менее полутора метров от других приглашенных.

Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi için 2 gün önce Saray'da müzikli ziyafet verdiği ortaya çıktı???? pic.twitter.com/gtwGbISLZq — Yol TV (@YolTV) December 19, 2020

Видео вызвало общественный резонанс. Напомним, что в республике ежедневно заражаются порядка 30 тысяч человек. Власти ужесточили ограничительные меры и выписывают крупные штрафы гражданам за нарушение комендантского часа и отсутствие масок. Однако запись продемонстрировала, что сами политики не соблюдают введенный карантин.

Коронавирусный банкет также произошел на фоне другого скандала. Ранее представитель Республиканской народной партии Энгин Алтай утверждал, что экономический кризис в государстве привел к нищете, а люди голодают и могут позволить себе только кусок черствого хлеба.

Федеральное агентство новостей сообщало, что заместитель председателя РНП Фаик Озтрак призвал Эрдогана уйти в отставку. Политический деятель обвинил лидера в сокрытии реальных данных о COVID-19 и смертях тысяч жителей.