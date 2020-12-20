Историк моды Александр Васильев «женил» рэпера Моргенштерна

Москва, 20 декабря. Историк моды Александр Васильев встретился с эпатажным артистом Моргенштерном в эфире программы «Давай поженимся». Об этом он сообщил в Интернете.

«Моя первая встреча с Моргенштерном в эфире программы «Давай поженимся». Смотрите 24 декабря на «Первом канале», — написал Васильев в своем Instagram и выложил фото в обнимку с музыкантом.

На снимке обе знаменитости показывают большой палец. Поклонники не одобрили выбор модного критика. Его обвинили в безответственности перед зрительской аудиторией, которая может перенять фальшивые ценности, которые, как они считают, несут в себе песни Моргенштерна.

«Александр, печально, что и Вы поддались этой тенденции. Моргенштерн пропагандирует моральную деградацию, наркотики и беспредел? Печально, думала, Вы выше этого», — написала @milena_korol.

Заслуживающим внимания телекамер пользователи Сети Моргенштерна не посчитали, а Александра Васильева обвинили в отсутствии вкуса.

«Все, это конец, куда культура катится, в тартарары, если таких приглашают на центральный канал. Кто он и что он, этот Моргенштерн, что он сделал? Композитор, исполнитель, певец, танцор?», — говорит @naz0064.

«Где же ваш безупречный вкус, в том числе на людей», — решила спросить o_xuxu_sha.

При этом многие отметили, что Александр Васильев в молодости очень походил на YouTube-короля Алишера Валеева.

«Кстати, Моргенштерн на него молодого похож!», — заметила l_83g.

Комментаторам ответила Настасья Самбурская, «икона хэйтеров» и актриса сериала «Универ».

«Господи, налетели коршуны! Это же просто fan for fan! Только ленивый не сообщил об их сходстве, вот вам и фото, всего лишь!», — попыталась она защитить коллегу.

Александр Васильев оказался очень удивился реакции подписчиков.

«Я поражен, что не все поняли», — ответил он Самбурской.

Певица Лолита Милявская на пост эксперта моды отреагировала смайлами аплодисментов.