Компания Express Transport запускает четыре автобусных маршрута по Ливии

Триполи, 20 декабря. Представители General Company for Express Transport заявили о возобновлении автобусного сообщения в Ливии, пишет Al Wasat.

По данным издания, общественный транспорт начнет осуществлять рейсы по четырем направлениям. Местные жители смогут быстро добраться по суше со станции Аль-Дахра в Триполи до Адждабии, Бенгази, Тобрука и столицы Египта — Каира.

Стоимость билетов варьируется от 40 до 315 динаров в зависимости от маршрута. Первый выезд автобуса запланирован на семь утра 25 декабря.

Примечательно, что на входе в общественный транспорт у всех пассажиров измерят температуру, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Федеральное агентство новостей сообщало, что 94 тысячи ливийцев заболели с начала пандемии коронавирусной инфекции.