Томские хирурги провели уникальную операцию пациенту с рецидивом порока сердца

Томск, 20 декабря. В НИИ кардиологии Томского научного медицинского центра провели первую в России операцию по малоинвазивной установке импланта митрального клапана сердца. Об этом сообщает пресс-служба ТНИМЦ.

«Модель клапана сердца была имплантирована в разомкнутое жесткое кольцо — имплант, который остается после первой операции на сердце. С 2011 года в мире было выполнено порядка 70 таких вмешательств. Для России случай является уникальным», — сообщили в пресс-службе ТНИМЦ.

Операцию проводили 59-летнему жителю Томской области, у которого возник рецидив порока сердца. Так как операция проводилась повторно, необходимо было уменьшить риск летального исхода, поэтому был выбран малоинвазивный метод установки импланта (через микроразрез. — Прим. ФАН) митрального клапана сердца. Отмечается, что риск летального исхода при оперировании данным методом снижается до 1%, вместо 40%, как при классическом методе (боковой разрез с резекцией третьего или четвертого ребра, или с рассечением межреберий — Прим. ФАН).

«Мы видели единичные сообщения об успешных имплантациях и тоже решили попробовать. Вообще клапан был разработан для другой позиции — для аортального клапана. В аортальной позиции ему есть за что «цепляться». Мы его перевернули под митральную позицию и пришили к тому кольцу, которое было установлено во время первой операции, клапан за него цепляется. А вообще кольцо в сердце для других целей предназначено», — рассказал хирург ТНИМЦ Константин Петлин.

Ранее считалось, что малоинвазивную операцию сделать невозможно из-за анатомических особенностей митрального клапана — имплант может не закрепиться и «выйти» из клапана с потоком крови.

В НИИ кардиологии ТНИМЦ подчеркнули, что операция прошла успешно, в том числе из-за схожести конструкций кольца и клапана, которые были произведены пензенской компанией «Мединж».

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