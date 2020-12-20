Памятник Дзержинскому должен вернуться на Лубянку ради традиций, которые чтят силовики

Коммунист, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в эксклюзивном интервью ФАН заявил, что российские сотрудники правоохранительных органов чтят традиции Дзержинского.

«Я был в органах ФСБ, в полиции — там везде висят портреты Дзержинского, человека, умеющего наводить порядок. Даже силовые структуры, которые работают, казалось бы, вдалеке от того времени, они исповедуют порядок, который ввел Дзержинский, причем ввел в короткий срок. Памятник ему, безусловно, нужно вернуть», — уверен парламентарий.

Феликс Дзержинский вошел в историю как выдающийся государственный и политический деятель. Советскому народу он запомнился и как многолетний руководитель Всероссийской чрезвычайно комиссии (ВЧК). В защиту памятника Железному Феликсу, демонтированного под влиянием народных волнений в 1991 году, выступил и руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Сегодня в России отмечается День работника органов безопасности. Свои поздравления представителям силовых структур уже принес глава Росгвардии России Виктор Золотов.