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Памятник Дзержинскому должен вернуться на Лубянку ради традиций, которые чтят силовики

Памятник Дзержинскому должен вернуться на Лубянку ради традиций, которые чтят силовики

Коммунист, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в эксклюзивном интервью ФАН заявил, что российские сотрудники правоохранительных органов чтят традиции Дзержинского.

«Я был в органах ФСБ, в полиции — там везде висят портреты Дзержинского, человека, умеющего наводить порядок. Даже силовые структуры, которые работают, казалось бы, вдалеке от того времени, они исповедуют порядок, который ввел Дзержинский, причем ввел в короткий срок. Памятник ему, безусловно, нужно вернуть», — уверен парламентарий.

Феликс Дзержинский вошел в историю как выдающийся государственный и политический деятель. Советскому народу он запомнился и как многолетний руководитель Всероссийской чрезвычайно комиссии (ВЧК). В защиту памятника Железному Феликсу, демонтированного под влиянием народных волнений в 1991 году, выступил и руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Сегодня в России отмечается День работника органов безопасности. Свои поздравления представителям силовых структур уже принес глава Росгвардии России Виктор Золотов.

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