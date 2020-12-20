Елена Драпеко проголосует за возвращение памятника Дзержинскому

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что проголосует за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому. Данную инициативу высказал ранее президент «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

Собеседница ФАН подтвердила, что памятник в свое время действительно был снесен неправомерно, без какого-либо юридического оформления.

Депутат заявила, что крайне уважительно относится к персоне Дзержинского, и предложила провести референдум по вопросу его увековечения.

«Я считаю, что по этому поводу надо проводить референдум, может быть, среди москвичей, поскольку это московское дело, а может быть, стоит задать этот вопрос и всем россиянам. Я как раз буду голосовать за возвращение памятника на его законное место», — резюмировала Елена Драпеко.

С точки зрения культурной ценности и градостроения, по словам спикера ФАН, памятник признан различными искусствоведами и обладает достаточной ценностью.

«Этот памятник, по мнению известных архитекторов, был доминантой площади, на которой находился. Поэтому с точки зрения градостроения, ему там самое место», — отметила депутат.

При этом Драпеко испытывает опасения, что сейчас не лучший момент для возвращения данного монумента.

«Есть вопрос по поводу своевременности возвращения памятника на сегодняшний день, потому что возвращение памятника, как и вынос тела из Мавзолея [Ленина], может расколоть наше общество. Я считаю, что прошло еще недостаточно времени, чтобы в обществе все эти страсти остыли. Возвращение его на это место может символизировать возвращение к старой политике, чего, в принципе, мы не хотели бы, поэтому я считаю, что надо еще подождать», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Снос памятника Дзержинскому был совершен задним числом — в октябре 1991 года, но с точки зрения советского законодательства считался незаконным.

В День работника органов безопасности РФ Александр Малькевич предложил провести широкую дискуссию о возможном восстановлении монумента.