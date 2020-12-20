В Госдуме выяснили, кто выступает против возвращения памятника Дзержинскому

Идею вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку поддержали в «Офицерах России» и ФЗНЦ (Фонд защиты национальных ценностей). Член партии КПРФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев присоединился к мнению, что памятник необходимо восстановить. В интервью ФАН он заявил, что историей нужно гордиться, а не отрицать ее.

«Я вообще против того, чтобы памятники убирать, а не восстанавливать. Это наша история, мы должны ею гордиться, а не отрицать. Как только приходит новый руководитель в стране, так отрицают старого. Памятники, книги — все уничтожается, как будто жизнь начинается заново. Надо беречь историю такой, какая она есть», — высказался парламентарий.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, при жизни Феликс Дзержинский навел в стране порядок, в котором остро нуждалось государство.

«Он ловил бандитов, восстановил в стране нормальный порядок. Если кто-то убирает памятник Дзержинскому, то он не хочет никакого законного порядка в стране», — подытожил депутат.

Речь идет о монументе, который переместили в 1991 году с Лубянской площади Москвы. Неравнодушные горожане обратились к руководителю ФЗНЦ Александру Малькевичу с просьбой восстановить историческую справедливость.