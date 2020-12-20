Вдова Гафта хочет издать неопубликованные архивы мужа

Супруга умершего актера Валентина Гафта — актриса Ольга Остроумова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей допустила возможность издания неопубликованных архивов покойного мужа.

«Может быть, может быть», — сообщила она.

Народный артист Валентин Гафт скончался 12 декабря после продолжительной болезни. Похоронили Гафта 15 декабря в Москве на Троекуровском кладбище на аллее актеров, рядом с могилами Сергея Юрского и Алексея Булдакова. Певец Григорий Лепс раскритиковал коллег, которые не смогли присутствовать на церемонии прощания. Лепс предположил, что тем, кто не пришел, помешали дела — «примерки, грим, ресницы, микрофоны».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Валентин Гафт не оставил своим наследникам недвижимого имущества. Как удалось узнать ФАН, и дом, и огромная квартира на Арбате принадлежат его супруге Ольге Остроумовой. Правда, подарена квартира была не в период болезни актера, как сообщают некоторые источники. Договор дарения был заключен еще десять лет назад.