Более 14 млрд лир штрафа заплатили нарушители карантина в Турции

Анкара, 20 декабря. Министерство финансов Турции опубликовало статистику штрафов за последние 11 месяцев, пишет издание Yurt.

Согласно обнародованным данным, в период с января по ноябрь 2020 года суды республики призвали к ответственности десятки тысяч нарушителей по административным делам. Большинство из процессов связаны с несоблюдением масочного режима в условиях пандемии COVID-19.

Так, за 11 месяцев злоумышленники пополнили казну Турции на 14 миллиардов лир. По прогнозам специалистов, к концу года эта цифра может увеличиться до 15,7 млрд.

Напомним, что правительство республики пытается сдержать распространение COVID-19 по стране. Для этого введен комендантский час, масочный режим и закрыт общепит. Нарушителей ждет административный штраф в размере 3150 лир (более 30 тысяч рублей — прим. ФАН).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкие медики рассказали об опасности коронавирусной инфекции для сотрудников здравоохранения. Каждый десятый зараженный является доктором.