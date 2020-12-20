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Милонов согласен вернуть памятник Дзержинскому, но не на Лубянку

Милонов согласен вернуть памятник Дзержинскому, но не на Лубянку

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому, но со своим дополнением. Как заявил парламентарий в разговоре с ФАН, памятник стоит вновь поставить в людном месте, но не на Лубянской площади.

«Я бы поддержал Александра в этой идее, но с корректировкой, чтобы поставить этот памятник где-то рядом, в другом месте, — сказал Милонов. — Вообще, я к этому решению отношусь осторожно: не вызовет ли это всплеск какого-то гражданского разобщения, острых дискуссий в обществе?»

Виталий Милонов согласился с мнением Александра Малькевича: памятник в 1991 году был снесен незаконно.

«Памятник Дзержинскому был демонтирован вне правовой процедуры, юридически это был настоящий акт вандализма», — ранее заявил Малькевич.

Напомним, в 1991 году скульптуру сняли с постамента автомобильным краном и вывезли на пустырь, который находился возле нового здания Третьяковской галереи. Сейчас памятник Дзержинскому находится в парке искусств «Музеон» под открытым небом. Снос памятника Дзержинскому был одобрен задним числом — в октябре 1991 года, но с точки зрения советского законодательства считался незаконным.

В День работника органов безопасности РФ Александр Малькевич предложил провести широкую дискуссию о возможном восстановлении монумента.

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