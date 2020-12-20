Милонов согласен вернуть памятник Дзержинскому, но не на Лубянку

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому, но со своим дополнением. Как заявил парламентарий в разговоре с ФАН, памятник стоит вновь поставить в людном месте, но не на Лубянской площади.

«Я бы поддержал Александра в этой идее, но с корректировкой, чтобы поставить этот памятник где-то рядом, в другом месте, — сказал Милонов. — Вообще, я к этому решению отношусь осторожно: не вызовет ли это всплеск какого-то гражданского разобщения, острых дискуссий в обществе?»

Виталий Милонов согласился с мнением Александра Малькевича: памятник в 1991 году был снесен незаконно.

«Памятник Дзержинскому был демонтирован вне правовой процедуры, юридически это был настоящий акт вандализма», — ранее заявил Малькевич.

Напомним, в 1991 году скульптуру сняли с постамента автомобильным краном и вывезли на пустырь, который находился возле нового здания Третьяковской галереи. Сейчас памятник Дзержинскому находится в парке искусств «Музеон» под открытым небом. Снос памятника Дзержинскому был одобрен задним числом — в октябре 1991 года, но с точки зрения советского законодательства считался незаконным.

В День работника органов безопасности РФ Александр Малькевич предложил провести широкую дискуссию о возможном восстановлении монумента.