Лидеры Алжира и Франции намерены объединить усилия для разрешения кризиса в Ливии

Алжир, 20 декабря. Президент государства Абдельмаджид Теббун провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, пишет Al-Marsad.

Во время беседы коллеги справились о здоровье друг друга, учитывая недавнее заражение коронавирусной инфекцией. Также они обсудили ряд важных вопросов по развитию двусторонних отношений в политической, экономической и социальной сферах.

В пресс-релизе президента Алжира говорится, что Теббун и Макрон большую часть разговора посвятили ситуации в Ливии. В частности, они искали пути укрепления совместного сотрудничества в разрешении кризиса.

В завершении беседы стороны выразили приверженность политическому процессу и соблюдению режима постоянного прекращения огня в регионе. Лидеры двух стран также договорились связаться в начале 2021 года для обсуждения мероприятий, сложившихся в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский посол Игорь Беляев положительно оценил роль Алжира в разрешении кризиса в Ливии.